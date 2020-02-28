Житель Энгельса Саратовской области арестован из-за в убийства из ревности, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, 26 февраля, в одном из домов на улице Комсомольская в Энгельсе было обнаружено тело 36-летнего мужчины с перерезанным горлом. По подозрению в убийстве был задержан 57-летней сосед убитого.

Как выяснилось, в этот день мужчина пришел в гости к своей соседке. Та предложила выпить и отправила его за спиртным. По дороге 57-летний покровчанин встретил другого соседа и позвал его присоединиться к застолью.

Во время пьянки старшему из мужчин не понравилось, что собутыльник начал флиртовать с хозяйкой квартиры. Разгневавшись, он схватил кухонный нож и перерезал им горло сопернику. Раненый мужчина выбежал из квартиры, ушел у себе домой, где скончался.

Подозреваемый задержан, он раскаялся. Суд арестовал его на время следствия.