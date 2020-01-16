Житель Екатериновки Саратовской области осужден за убийство собутыльника, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вечером 22 октября 47-летний сельчанин выпивал со своим 63-летним приятелем и своей сожительницей. Во время застолья между мужчинами завязалась беседа, в ходе которой пенсионер упрекнул хозяина дома в том, что тот плохо ухаживает за своей пожилой матерью.

Мужчина обиделся и предложил приятелю наказать его тут же, на месте. Собутыльник схватил со стола нож, вонзил его в грудь приятеля, после чего покинул жилище. Сожительница пострадавшего вызвала «скорую помощь». Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

На предварительном следствии обвиняемый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к девяти с половиной годам колонии строгого режима.