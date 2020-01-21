Конфликт между сторожами в Пугачевском районе Саратовской области закончился убийством, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В ночь с 17 на 18 января в сторожке, расположенной между Пугачевым и селом Каменка 43-летний сторож выпивал вместе со своим приятелем. Вскоре к ним присоединился напарник сторожа. Новый собутыльник сразу перешел на блатной жаргон и постоянно во время застольной беседы демонстрировал пренебрежение к своим визави и провоцировал их на конфликты.

Когда приятель сторожа ушел между напарниками произошла ссора, во время которой 43-летний мужчина достал обрез и выстрелил в затылок компаньону. Затем он спрятал его труп в погреб и начал дожидаться утра.

На рассвете, 18 января, в сторожку вернулся вечерний собутыльник. Сторож рассказал ему о произошедшем и тот вызвал полицию.

В настоящий момент подозреваемый в убийстве задержан и арестован на время следствия.