Житель Пугачевского района Саратовской области готовится предстать перед судом за убийство напарника, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

В ночь с 17 на 18 января в сторожке рядом с селом Каменка 43-летний сторож выпивал вместе со своим приятелем. Вскоре к ним присоединился 37-летний напарник сторожа. Новый собутыльник начал застольный разговор на блатном жаргоне, почерпнутым им во время отсидки. Сторожу это не понравилось и он сделал напарнику замечание. Поняв, что намечается конфликт друг 43-летнего мужчины поспешил удалиться, а между коллегами продолжился спор, во время которого старший из сторожей достал обрез и выстрелил в лицо приблатненному напарнику.

Во время следствия злоумышленник полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.