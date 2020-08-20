Перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемый в групповом убийстве. Кроме того, один из фигурантов подозревается в грабеже, двух угонах и управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Следствием установлено, что утром 4 августа 2019 года четверо мужчин на заброшке на улице Лебедева-Кумача в Саратове выпивали. В какой-то момент 35-летний мужчина сообщил, что необходимо выпить за его умершую мать. Двое собутыльников поддержали это предложение, но не 37-летний мужчина. Он посчитал это не совсем подходящим поводом.

Возмутившиеся мужчины решили доказать протестующему свою правоту. 35-летний мужчина схватил с пола топор и ударил несколько раз им по голове мужчину, тот упал на пол. 32 и 34-летние товарищи не остались в стороне. Дабы свершить правосудие, 32-летний мужчина отпинал пострадавшего по лицу, а 34-летний – несколько раз в спину и шею ударил ножом.

Когда выяснилось, что мужчина все еще подает признаки жизни, 32-летний соучастник довершил начатое и вонзил ему нож в шею. Больше 37-летний мужчина не дышал.

Злоумышленники хладнокровно выбросили тело потерпевшего в окно с лестничной клетки заброшки, а затем перенесли его в подвал и скрылись с места убийства.

На протяжении нескольких месяцев злоумышленники спокойно разгуливали по улицам города, пока один из фигурантов дела не был пойман сотрудниками полиции совсем по иным причинам.

Год назад, 21 августа 2019 года, около часа ночи, 34-летний мужчина выпивал на остановке общественного транспорта в поселке Приволжский Энгельсского района. Его внимание привлекла рядом стоящая одинокая девушка. Злоумышленник подошел к ней, ударил ладонью по лицу и вырвал из рук у потерпевшей телефон за 11,035 тысячи рублей. С «добычей» мужчина скрылся с места происшествия, а девушка обратилась в полицию.

Тем же днем, в 6 утра, этот мужчина на улице Мясокомбинат в Приволжском заметил автомобиль знакомого и попытался его угнать. Оказавшись в салоне автомобиля, злоумышленник завести двигатель не смог и ушел с места происшествия. Владелец автомобиля позже заявил в полицию о попытке угона.

Несколько ранее, в ночь с 6 на 7 июля 2019 года, этот же 34-летний мужчина пил в гостях у своей знакомой. Незаметно для окружающих он выкрал ключи автомобиля сестры знакомой и уехал на автотранспортном средстве. По пути мужчину остановили сотрудники ДПС, которые выявили, что к тому же мужчина ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

В ходе работы сотрудников полиции выявилось ряд преступлений, в которых ранее был замешан мужчина.

Все фигуранты признали вину в групповом убийстве. Только 34-летний мужчина во всех остальных преступлениях не сознался.

Уголовное дело направлено в суд для вынесения приговора.