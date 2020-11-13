Эксперты одной из страховых компаний выяснили, кто чаще попадает в ДТП в пятницы, на которые выпадает 13-е число.

Статистика гласит, что хуже в этот день приходится мужчинам, чем женщин.

Частота столкновений для полов составляет 9,6 и 3,6 процента соответственно.

Если сравнивать эти данные со средней частотой аварий за 5 лет (7,9 процента – у женщин и 7,4 процента – у мужчин), получается, что у женщин в «неудачную» пятницу частота убытков ниже, а у мужчин выше.

Самые безаварийные авто у женщин — Renault Kaptur, Lada Kalina, Lada Granta, у мужчин Lada Niva, Renault Sandero Stepway, Renault Kaptur.

Обычно именно мужчины думают о страховке автомобиля, в 64 процентах случаях именно они оформляют договоры. 70 процентов представителей сильного пола приобретают полис автокаско с рисками «тоталь» и «угон».