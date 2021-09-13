В 2022 году вступят в силу поправки минтруда в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Расширяется группа лиц, которая может претендовать на получение маткапитала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас эти меры предоставляются только женщинам. Право у мужчины на господдержку по случаю рождения ребенка является производным от права женщины и может быть предоставлено только в случае отсутствия у нее такового.

-Минтрудом России были разработаны изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать материнский капитал, — сказано в поправках.