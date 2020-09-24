Продолжается расследование уголовного дела в отношении 28-летнего ранее не единожды судимого жителя Балакова, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Ранее, 15 сентября, 14-летний юноша гулял вместе со своим другом в парке Интернационалистов на проспекте Героев в Балакове, в этот момент за ними увязались двое мужчин. Когда юноша достал из кармана телефон, один из мужчин выхватил гаджет из рук подростка и пошел дальше. Молодой человек попытался отобрать свой телефон и бросился за похитителем, но внезапно его по голове ударил бутылкой второй из мужчин. Подросток от полученного удара упал на землю, а похитители тем временем скрылись с места происшествия.

«Скорая» увезла мальчика в бессознательном состоянии в лечебное учреждение.

28-летний злоумышленник после случившегося попытался скрыться от правосудия, но был настигнут сотрудниками МВД. Злоумышленника арестовали на два месяца до окончания расследования уголовного дела.