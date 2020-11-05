Вечером 3 ноября двое жителей Балаковского района собирали валежник в трех километрах от села Красный Яр и обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Граждане тут же сообщили об этом в полицию, проводится проверка.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и тело мужчины. На вид ему около 40-45 лет, признаков насильственной смерти при внешнем осмотре тела не обнаружено. По предварительным данным гражданин скончался около двух дней назад.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится судебно-медицинское исследование с целью определения причины смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.