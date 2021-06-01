7 июня в Большом зале консерватории в исполнении ансамбля старинной и современной музыки MUSICA FELICE, художественный руководитель Михаил Преображенский прозвучат музыкальные редкости.

MUSICA FELICE открывает для любителей музыки не просто редкие, а редчайшие партитуры первой половины ХХ столетия. Это два фортепианных секстета, принадлежащие композиторам Сергею Ляпунову и Гансу Пфицнеру.

Имена представителей разных культур рубежа XIX-XX веков не часто можно встретить на афишах, но редчайшего качества красота этой музыки неоспорима многими исполнителями.

Солисты: пианист Михаил Преображенский, скрипачи Месроп Бадалян и Алексей Киселев, альтист Константин Волков, виолончелист Ксения Нарваткина, контрабасист Игорь Губанов, заслуженный артист России кларнетист Андрей Косенко.

Начало в 18:30.