Музыкальный фрик Павел Петров из Саратова в очередной раз пытается покорить международную сцену.

На своей странице ВКонтакте Пашкет выложил свеженький клип на свое творение для Евровидения. Правда на русском языке.

Видео снято в лучших провинциальных традициях с участием эксцентричного героя в главной роли. Композиция Петрова отдаленно напоминает коллаборацию Юрия Бардаша и Дениса Майданова.

Однако земляк не теряет надежды, о чем он поет в своей песне «Такое бывает», и верит в европопулярность.

Два года назад экстравагантный певец же пытался покорить Евровидение. Местные жители создали петицию, в которой требовали заменить избранную представительницу России на конкурсе в 2017-ом на Пашкета.