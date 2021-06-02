«Мясокомбинат Митэк», входящий в группу компаний «Белая Долина», планирует в 2021году увеличить производительность труда на 20 процентов и сократить издержки. Реализовать свои планы предприятие намерено в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Участником национального проекта «Митэк» стал в ноябре прошлого года. На сегодняшний день успешно завершён первый этап.

По его итогам на предприятии удалось увеличить производительность упаковочных линий сосисек на 17 процентов и сократить время на их переналадку в два раза.

В целом методы Бережливого производства позволяют повысить эффективность, уровень производственной культуры, уменьшить потери и произвести больший объем без дополнительных финансовых вложений, используя имеющиеся человеческие и материальные ресурсы.

Главная задача, которая стоит перед «МК Митэк» – это непрерывное развитие и совершенствование производственных процессов, чтобы радовать покупателей вкусными, качественными мясными продуктами.

Внедрение технологий бережливого производства – это очередная контрольная точка для предприятия, которая позволяет дать абсолютную гарантию высокого качества и безопасности выпускаемой продукции.