Сегодня в целях обеспечения жителей области коммунальной услугой в зоне деятельности Регионального оператора вышло 356 единиц высокопроизводительной техники мусоровывозящих компаний. Отслеживание маршрутов ведется посредством системы ГЛОНАСС. Напомним, что в соответствии с Указом Президента РФ, предприятия по обращению с ТКО относятся к осуществляющим непрерывную деятельность.

— Мы наблюдаем повышение объема образования ТКО, особенно в Саратове. Была проведена оперативная ревизия маршрутов, мусоровывозящим компаниям дано поручение усилить свою работу. В Саратове сегодня вышло 89 единиц техники, которых достаточно для оказания услуги. Пустые дороги позволяют увеличить количество рейсов за смену. Если ранее их было в среднем 2-3, то теперь количество увеличится на 30%, — заявил заместитель директора Регоператора Алексей Синтин.

Напоминаем жителям Саратовской области, что в соответствие с принятыми ограничениями по борьбе с распространением коронавирусной инфекции — #оставайтесьдома. Сотрудники мусоровывозящих компаний и предприятий по обработке ТКО продолжают ежедневную деятельность, потому что #мыработаемдлявас