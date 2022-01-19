Михаил Исаев назвал ЧП на проспекте Кирова вопиющим.

Напомним, днем 19 января 42-летний мужчина ехал на автомобиле по пешеходной зоне на проспекте Кирова, около Крытого рынка.

Два сотрудника городской ППС, находившихся при исполнении должностных обязанностей, попытались остановить машину нарушителя.

Однако водитель сделал попытку скрыться, сбив полицейского. Об этом сообщает СУ СКР.

«Полицейскими при патрулировании был остановлен автомобиль, двигавшийся по пешеходной зоне. Водитель не только нарушил правила дорожного движения, но еще и совершил наезд на сотрудника полиции. Очевидцы сообщают, что автолюбитель был пьян. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются.

Считаю недопустимой сложившуюся ситуацию. Я неоднократно заявлял о том, что пешеходные зоны — это места для прогулок жителей. Дело далеко не в том, что автохамы наносят ущерб городскому имуществу, главное — это вопрос безопасности жителей!

Уверен, правоохранительные органы привлекут к ответственности нарушителя, а для автолюбителей этот инцидент станет очередным уроком и поводом задуматься, прежде чем совершить правонарушение». — заявил мэр Саратова.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий.

По предварительным данным, жизнь полицейского вне угрозы.