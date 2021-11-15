Ухудшение погодных условий вызывает тревогу у руководства областного центра.

Михаил Исаев поручил уделить особое внимание спускам, подъемам и путепроводам при проведении работ по благоустройству в ночное время суток.

Руководители коммунальных предприятий доложили, что перешли в режим повышенной готовности в связи с осадками на улицах города.

«Обращаюсь к автолюбителям с просьбой максимально оперативно сменить летнюю резину на зимнюю. Прогноз погоды на выходные крайне неблагоприятный», — написал также у себя на странице в Инстаграм глава Саратова