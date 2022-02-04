Михаил Исаев потребовал усилить контроль за территориями из-за активного таяния снежных масс.

«Главам районных администраций поручено регулярно проводить мониторинг состояния вверенных территорий на предмет оперативного выявления подтоплений, а диспетчерским службам фиксировать подобные адреса и экстренно передавать коммунальным учреждениям.

В случае необходимости сотрудникам МУП «Водосток» следует осуществлять выезд на место и проводить противопаводковые мероприятия.

Организациям, осуществляющим обслуживание многоквартирных домов, нужно производить своевременный вывоз снега во избежание подтопления дворовых территорий и подвалов, а также продолжить очистку кровель для минимизации риска протечек», — цитирует главу областного центра пресс-служба мэрии.