Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником.

Качественные дороги – один из показателей благополучия нашего города. За последние несколько лет в Саратове приведены в нормативное состояние сотни объектов улично-дорожной сети. Только в этом году в областном центре отремонтированы почти 500 участков дорог и тротуаров. Ваш труд всегда на виду.

Спасибо вам за преданность выбранному делу и ответственное отношение к выполнению своей работы!

Желаю вам успешной реализации новых проектов, достижения намеченных целей, крепкого здоровья, процветания и благополучия! — с такими словами мэр Саратова Михаил Исаев обратился к дорожники в своем Instagram.