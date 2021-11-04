Михаил Исаев обратился к саратовцам в связи с возгоранием здания-памятника на проспекте Кирова.

Заявление 4 ноября распространила пресс-служба мэрии.

«Сегодня ночью произошло страшное событие. В результате пожара была утрачена часть памятника культурного наследия — бывшего здания гостиницы «Россия».

Площадь возгорания составила 1700 кв.м и, к счастью, никто не пострадал. Объект находится в частной собственности, в последнее время владельцы предпринимали шаги по сохранению аварийного здания. Что послужило причиной пожара — скажут эксперты. Со стороны муниципалитета будет оказано необходимое содействие в проведении разбирательств и в дальнейшем восстановлении памятника.

Хочу высказать благодарность пожарным и сотрудникам службы спасения за четкую и оперативную работу, которая не позволила распространиться огню на соседние здания».