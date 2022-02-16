На территории Саратова продолжается уборка от снега и наледи.
Так, прошлой ночью в работах были задействованы 278 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.
Сегодня, 16 февраля, в очистке улиц, дворов и общественных пространств задействованы 5941 рабочий и 575 единиц техники:
— дороги федерального, регионального и местного значения убирают 268 единиц техники;
— дворовые территории очищают 1778 дворников и 102 машины спецтехники;
— объекты социальной сферы расчищают 110 единиц техники и 794 технических сотрудника;
— к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 95 машин спецтехники и 3113 рабочих.