Мэрия Саратова с 27 октября по 3 ноября 2021 года приостанавливает оказание всех муниципальных и иных услуг.

Речь об услугах как гражданам, так и юридическим лицам, за исключением услуг, предоставляемых в электронном виде.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Кроме того, руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций рекомендовано обеспечить с 27 по 29 октября и с 1 по 3 ноября 2021 года прием в дежурные группы детей, родители которых продолжат трудовую деятельность в период нерабочих дней.

Напомним, в Саратовской области нерабочими объявлены дни с 27 октября по 7 ноября.