В связи с гололедно-изморозевой коркой, образовавшейся на дорожном полотне из-за непогоды, глава Саратова Михаил Исаев поручил руководителям районных администраций усилить контроль за вверенными им территориями.

Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба городской администрации.

Коммунальные службы приступили к обработке спусков, подъемов, путепроводов, тротуаров и магистралей еще накануне.

В ночное время на дорожных работах было задействовано 154 единицы техники, в дневное время продолжат просыпку и очистку 148 спецмашин.

«Уважаемые саратовцы, просим быть внимательными и осторожными при передвижении по городу!» — рекомендует мэрия.