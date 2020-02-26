Саратовские чиновники провели рейд по выявлению незаконной торговли, сообщает мэрия.

Во время мероприятия проверяющие совместно с полицией проверили точки на 1-й Дачной в Кировском районе, на которые жаловались местные жители из-а мусора.

— Как правило, эта категория людей отказывается занимать места на рынках, которые им бесплатно предлагают органы местного самоуправления. Они ищут места с большей проходимостью. Кроме того, они могут не устанавливать кассовые аппараты, не выдавать кассовых и торговых чеков, не надо предоставлять документы с Роспотребнадзора на качество товара. Мы не можем быть уверены, что населению это полезно, — отметил начальник управления муниципального контроля Андрей Марусов.

Местные жители поддерживают чиновника, подтверждая полное отсутствие документов на товары и грязь.

Сегодня сотрудники управления выявили две точки такой несанкционированной торговли.