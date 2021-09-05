Пострадавший поступил с ожогами в больницу 3 сентября.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МЧС, в ожоговый центр Саратова 12-летний мальчик поступил вечером, примерно в половине шестого.

Уточняется, что обожженый несовершеннолетний был доставлен в больницу с улицы Новоузенская. На ребенке по не установленной пока причине вспыхнула верхняя одежда.

В результате мальчик получил ожоги 3-й степени. Врачи рассказали, что у него обгорело 20% тела. Обстоятельства произошедшего выясняются.