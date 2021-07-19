В субботу, 17 июля, депутат областной думы Андрей Воробьев с мэром Саратова Михаилом Исаевым выезжали на улицу Огородную в Заводском районе. Около дома № 205 они обсуждали с местными жителями возможность обустройства сквера вместо аварийных домов, которые запланированы под снос в течении года.

Новый сквер может расположиться в квартале, ограниченном улицей Огородной, 6-м Динамовским проездом, улицей Миллеровской, 7-м Динамовским проездом. Рядом находятся школа № 5 и детский сад № 124. В парке малыши и подростки смогли бы заниматься физкультурой. Жители предложили предусмотреть детские игровые и спортплощадки для различных возрастов, места для отдыха взрослого населения, туалет с комнатой для малышей, детское кафе, фонтанчик и многое другое. Главный вход, как решили на встрече, предполагается сделать напротив школы, с улицы Огородной.

— У гаражей, которые тут стоят, сейчас устанавливают собственников. Если объекты построены незаконно, то будут снесены. Сделаем тут современную, красивую, благоустроенную территорию, — подытожил Михаил Исаев.

— Вопрос очень актуальный. Ко мне в приемную неоднократно обращались жители с различными просьбами. Граждане жаловались, что на 3-м Жилучастке не хватает благоустроенных зон отдыха. А до парка Марины Расковой им добираться долго и неудобно. Заводчане стали интересоваться, что станет станет с землей, на которой сейчас начинают сносят дома. Нам удалось донести до города пожелания жителей. Новый сквер сделает проживание в данном районе более комфортным, — рассказал Андрей Воробьев.