На 3-й Дачной сносят незаконно возведенный торговый павильон. Об этом сообщает городская администрация.

В прошлом году владельца постройки через суд обязали ее снести по истечении срока аренды муниципальной земли. Однако должник не выполнил требования в установленный срок и в его отношении было возбуждено исполнительное производство.

По поручению главы областного центра Михаила Исаева, ведется активная работа по высвобождению территорий города. Мэрия направляет в суды иски об устранении препятствий в пользовании муниципальными земельными участками и демонтаже торговых павильонов, расположенных в том числе и на 3-ей Дачной.

В этом году перед ДК «Россия» городские власти обещали благоустроить территорию: установить там лавочки, фонтам и посадить деревья. Уже осени планируется завершить работы по благоустройству этой территории.