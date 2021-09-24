В Саратове продолжается борьба с незаконными объектами торговли. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Собственники ларьков, незаконно расположенных в городе, получают уведомление. Если торговые точки не убираются, администрация Саратова обращается в судебные инстанции.

Так, решением суда на собственников павильонов, расположенных на площади Ленина, возложена обязанность по их демонтажу.

—Сегодня начался разбор нескольких объектов, — написал в своем аккаунте в Инстаграм глава города Михаил Исаев.