Сегодня, 26 апреля, в Саратовской области рассказали о праздничных мероприятиях на майские праздники.

Зампред регионального правительства Михаил Орлов на координационном совете рассказал, что утром 8 мая возложат цветы на Воскресенском кладбище, в 10:00 на Театральной площади начнется торжественное прохождение войск саратовского территориального гарнизона.

Утром 9 мая возложат цветы к Вечному огню в парке Победы. В 15:00 стартует акция «Бессмертный полк», а вечером на Театральной площади начнется концертная программа.

В 22:00 ожидается прогремит праздничный салют в Парке Победы.