В Солнечном-2 Саратова, возле улицы Кузнецова «вздулась» тротуарная плитка, эта информация появилась в социальных сетях.

Местные жители поделились в социальных сетях фотографиями, где отчетливо видно, как что-то из-под земли вытесняет тротуарную плитку на новой аллее. Данное образование появилось на проспекте Героев Отечества напротив дома по улице Кузнецова, 11 и Героев отечества, 13. В комментариях шутят, что вот-вот и забьет ещё один новый фонтан. Один с комментаторов считает, что дело в том, что к Дворцу водных видов спорта прокладывают трубу под землей и что-то пошло не по плану. Так же есть версия, что это не качественная постройка проспекта дает о себе знать, ведь в прошлом году рядом с улицей Панченко, тротуарная плитка после схода снега начал “гулять”.