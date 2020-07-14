Сегодня, 14 июля, в региональном гидрометцентре сообщили о значительном спаде столбиков термометра. Саратовцев ожидают дожди и похолодание уже с завтрашнего дня.

Жара в Саратове на сегодняшний день все еще сохраняется, температура может достигать 39 градусов, но ближе к вечеру жара начнет спадать, местами возможны дожди.

Средняя температура на завтрашний день будет колебаться от 29 до 31 градуса, а дальше пойдет на снижение.

Уже послезавтра к Саратовской области приблизится циклон с холодными воздушными массами, средняя температура днем будет в районе 25 градусов.

Но к концу недели жара снова обещает вернуться, но уже не такая аномальная. В среднем температура на всю последующую неделю будет колебаться от 28 до 31 градусов.