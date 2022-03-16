Домой Горячая линия ЖКХ На улице Астраханская в Саратове отключили воду до вечера Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова На улице Астраханская в Саратове отключили воду до вечера По Новости Саратова - 16.03.2022 85 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 16 марта, из-за ремонта на городском водопроводе часть Саратова осталась без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС». Ограничено холодное водоснабжение абонентов улицы Астраханская, 146 и 148. Вернуть воду обещают к 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Зинаида Самсонова отказалась от должности депутата саратовской облдумы Саратовскую область накрывает сильная метель Костин: В саратовских больницах появится новое медицинское оборудование ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Зинаида Самсонова отказалась от должности депутата саратовской облдумы Новости Саратова - 16.03.2022 0 Депутат Саратовской областной думы Зинаида Самсонова подала в отставку. Об этом сообщил председатель мандатной комиссии облдумы Николай Бушуев. Сегодня, 16 марта, прошло совещание, на котором мандатная комиссия... Саратовскую область накрывает сильная метель 16.03.2022 Костин: В саратовских больницах появится новое медицинское оборудование 16.03.2022 Более миллиона жителей Саратовской области занимаются спортом 16.03.2022 4,5 млн рублей пеней начислит регоператор по обращению с ТКО бюджетным... 16.03.2022