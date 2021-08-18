Инцидент произошёл вечером 18 августа в городском парке Саратова.

Как сообщили в соцсетях очевидцы происшествия, аттракцион «Молот» (или «Камикадзе») вышел из строя. Карусель неожиданно остановилась, когда катающиеся на ней были вверх тормашками.

В таком положении люди находились не менее 10 минут (на момент публикации).

На видео, снятом очевидцем, отчётливо слышны крики тех, кто висит вниз головой. Судя по всему , там есть также и дети. Так как раздаются громкие детские крики.

О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, этот аттракцион уже не раз подводил отдыхающих.

Однако руководство парка не предпринимает никаких мер для избежания подобных случаев, которые время от времени повторяются.

Видео, фото: соцсети