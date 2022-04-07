Бензин в Саратовской области немного подешевел.

Росстат обнародовал новые данные мониторинга цен на бензин в субъектах РФ.

Так, с 26 марта по 1 апреля снижение цен на бензин отмечено в 20 регионах РФ, в том числе в Саратовской области.

По данным Росстата, в Саратове литр бензина в среднем стоил 49,13 руб.

Для сравнения: месяц назад средняя цена в регионе составляла 49,21 руб.

Литр АИ-92 на саратовских автозаправках в среднем стоит 47,17 руб., АИ-95 — в 50,99 руб.

Литр АИ-98 предлагается для автомобилистов по цене 57,44 руб.