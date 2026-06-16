На Балаковской АЭС завершились масштабные работы по замене всех парогенераторов энергоблока № 3

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Модернизация позволит обеспечить долгосрочную безопасную и эффективную работу реакторной установки.

На Балаковской АЭС специалисты в рамках планового капитального ремонта завершили одну из ключевых операций – замену двух последних из 4-х парогенераторов – ПГ-1, 3 энергоблока № 3.

Парогенераторы относятся к ключевому оборудованию атомной станции, а их замена – к числу наиболее сложных технологических операций. Предыдущие проработали с 1988 года, с момента ввода блока в эксплуатацию. На смену им пришли современные установки нового поколения, изготовленные с учётом опыта эксплуатации отработавших. Они изготовлены по новейшей технологии и призваны повысить надёжность и эффективность работы энергоустановки.

Каждый из агрегатов размером около 15 на 4 метра весит более 300 тонн. Подготовка к их замене велась несколько лет, включая тщательную проработку маршрута доставки по реке Волге с завода-изготовителя на Балаковскую АЭС, а также подготовку персонала.

Аналогичная операция по замене двух первых ПГ-2, 4 уже была проведена в 2019-2020 годах. Анализ этого опыта, а также тщательная подготовка и слаженная работа персонала Балаковской АЭС и «Балаковоатомэнергоремонта» позволили выполнить операцию почти на 40 суток быстрее планового срока – за 127 суток вместо 166.

Новое оборудование изготовлено на заводе «Атоммаш» (г. Волгодонск, Ростовская обл.) с учетом современных требований к безопасной и эффективной эксплуатации. Одним из важнейших нововведений стала усовершенствованная система раздачи питательной воды, что позволило существенно снизить образование отложений на стенках теплообменных трубок внутри парогенератора.

«Это и другие технические решения направлены на обеспечение безотказной работы в течение и даже за пределами назначенного срока службы энергоблока. Модернизация позволит обеспечить долгосрочную безаварийную и эффективную работу его реакторной установки, а конструктивные улучшения – эксплуатировать новые парогенераторы с увеличенным запасом прочности», – отметил главный инженер Балаковской АЭС Алексей Сиротин.

Новые парогенераторы будут работать на атомной станции до завершения срока эксплуатации блока. А полученный уникальный опыт по их замене может быть использован на других атомных станциях России и за рубежом. Отметим, что модернизация основного оборудования АЭС позволяет не только продлевать срок службы атомных станций, но и сокращает потребность в строительстве новых энергоблоков.

Справка:

Балаковская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Балаково Саратовской области) относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России. Расположена на левом берегу Саратовского водохранилища, она имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй – в 1987 году, третий – в 1988 году и четвертый – в 1993 году. Электроэнергией Балаковской АЭС, которая обеспечивает четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе, надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.

Парогенератор — это составная часть 1-го контура в составе энергоблока АЭС с водо-водяным реактором ВВЭР-1000, — наряду с реактором и главными циркуляционными насосами. Парогенератор ПГВ-1000М предназначен для выработки пара, который затем вращает турбогенератор. Таким образом тепловая энергия преобразуется в электрическую.

Производственный комплекс «Росатома» в Волгодонске (завод «Атоммаш») производит сложное оборудование (реакторы, парогенераторы и др.) практически для всех АЭС российского дизайна, строящихся в стране и за ее пределами. Завод является изготовителем реакторного оборудования и парогенераторов для энергоблоков № 1 и № 4 Балаковской АЭС. «Атоммаш» – единственный в стране завод по производству парогенераторов для АЭС российского дизайна, строящихся в стране и за рубежом. С учетом растущего числа заказов на заводе реализованы цифровые решения, которые позволили сократить срок изготовления крупногабаритного оборудования.

Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан. Крупные отраслевые компании развивают производство, инвестируют в импортозамещающие технологии. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе

Управление коммуникаций Балаковской АЭС

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