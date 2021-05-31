В минувшую пятницу на балаковском филиале АО «Апатит» группы «ФосАгро» отметили профессиональный праздник — День химика, сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и энергетики области по материалам пресс-службы балаковского филиала АО «Апатит».

Традиционным событием празднования Дня химика стало открытие обновлённой Аллеи трудовой славы. В этом году на местную Доску почёта занесены имена и фотографии десяти передовиков. Поздравление сотрудников продолжилось вручением грамот федерального и регионального уровней.

— Казалось бы, совсем недавно компания «ФосАгро» зашла в регион и в кратчайшие сроки вывела предприятие в лидеры не только на российском, но и на международном уровне. Сегодня балаковский филиал АО «Апатит» в регионе является признанным лидером по объёмам производства и экспорта продукции, инвестициям в развитие, реализации благотворительных программ и социальных проектов, уровню заработной платы. И, что не менее важно, предприятие является лидером по темпам обновления, по подходу к делу, развитию. Здесь сформирован уникальный коллектив людей, преданных своему делу, коллектив единомышленников, — заявил первый заместитель министра промышленности и энергетики области Владимир Белгородский.

В Балаковском филиале АО «Апатит» продолжается модернизация основных мощностей в рамках корпоративной стратегии развития, рассчитанной до 2025 года, напомнил Владимир Белгородский. Продолжается реализация социальных и благотворительных проектов в области образования, развития профессионального и детского спорта. В минувшем году компания оказала меры поддержки медицине: оборудована ПЦР-лаборатория в Балаковской районной поликлинике, закупались средства индивидуальной защиты для врачей, лекарства для пациентов «ковидного» госпиталя, созданного на базе Балаковской клинической больницы, выделены 100 миллионов рублей на возведение инфекционной больницы в Саратове.