Цех минеральных солей Балаковского филиала АО «Апатит» произвёл юбилейную тонну монокальцийфосфата: всего с начала производства подразделение выпустило четыре миллиона тонн продукта.

Подразделение было основано в 2002 году, когда были завершены строительно-монтажные работы в отделении кормового монокальцийфосфата цеха фтористых солей. Именно так раньше назывался цех минеральных солей. Своё современное название он получил в 2003 году.

Балаковский филиал АО «Апатит» – единственный в России производитель этого вида продукта, необходимого для животноводства. Кормовой монокальцийфосфат для скота и птицы по сравнению, например, с костной мукой, является гарантией нераспространения эпидемий среди животных. Ведь причиной их зачастую становятся именно органические подкормки. КМКФ производится из чистого фосфатного сырья и полностью соответствует требованиям российских и европейских стандартов. Он безопасен для животных и птиц, при этом даёт ощутимый эффект. Ежедневное применение монокальцийфосфата в кормлении животных способствует повышению их продуктивности, сокращению периода откорма, получению здорового потомства, сохранению молодняка и профилактике рахита, улучшению питательной ценности мяса, молока, снижению расхода кормов.

В 2008 году была запущена вторая система ЦМС. Появилось новое, современное подразделение. Возникла необходимость в международной сертификации, чтобы вывести продукт на мировой рынок. Одним из ключевых направлений этой работы стала подготовка к внедрению нового международного сертификата GMP+. Аудит провели в период с 8 по 12 декабря 2008 года без замечаний. Предприятие получило сертификат, став первым в России его обладателем.