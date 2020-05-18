В Балакове Саратовской области на АЭС проводится ремонт электроблока. Эта информация появилась на сайте Росэнергоатом.

В субботу, 16 мая, блок выведен в планово-предупредительный ремонт. Нарушений не выявлено.

— Планируется провести более 20 технических операций по улучшению систем безопасности. От качества выполнения всех поставленных задач будет зависеть подача электроэнергии потребителям и безопасная эксплуатация станции, — отметил начальник отдела управления плановыми ремонтами Алексей Портнов.

Обстановка с радиационным фоном рядом с Балаковской АЭС в норме, без изменений.