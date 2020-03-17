Часть мощностей бывшего завода «Тролза» из Энгельса Саратовской области перешла на выпуск нового троллейбуса «Адмирал». Предприятие сегодня, 17 марта, посетил глава региона Валерий Радаев.

Как рассказал руководитель нового предприятия Сергей Ключарев, по данным на 13 марта изготовлено 15 каркасов троллейбусов, три находятся в стадии сборки, два прошли эксплуатационные испытания. До конца марта на Энгельсском заводе электротранспорта, филиале ООО «ПК Транспортные системы» будет произведено 15 троллейбусов Кроме того, завод получил заказ на 87 машин для Санкт-Петербурга.