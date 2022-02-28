На базе отдыха при катании на тюбинге травмировался 5-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

2 января на территории базы отдыха в селе Усовка Воскресенского района сотрудники позволили 5-летнему ребенку спуск с безопорной буксировочной канатной дороги на «ватрушке» без присмотра взрослых. В итоге ребенок разбил лицо. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По случаю возбуждено уголовное дело. Изъята техническая документация, назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, что это не первый несчастный случай. Так, 8 февраля 18-летний парень получил тяжелые травмы в виде перелома костей, а 14 февраля во время таких же катаний покалечилась 9-летняя школьница.