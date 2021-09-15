В Саратове передано в суд уголовное дело о попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции региона.

В июле этого года сотрудники МВД на транспорте задержали на территории базы отдыха мужчину. Его подозревали в торговле наркотиками.

В автомобиле 48-летнего жителя региона полицейские обнаружили 45 бумажных свертков с марихуаной. Общий вес наркотиков — 120 граммов.

Мужчина собирался продать вещество, но не успел. Уголовное дело передано в суд, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.