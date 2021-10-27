Продолжается расследование уголовного дела в отношении 49-летней жительницы Воскресенского района, подозреваемой в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

19 октября 71-летней мужчина и его 49-летняя сожительница возвращались из гостей на машине женщины на одну из баз отдыха в селе Чардым. Пока пара была в гостях, они успели поссориться. Не доехав до места назначения, они остановились на территории одной из соседних баз отдыха, где на фоне обиды, женщина начала избивать мужчину.

Персонал турбазы успокоил женщину, после чего пара направилась к своему домику. На следующий день самочувствие мужчины ухудшилось. Женщина повезла его на автомобиле в Саратов к родственникам, они вызвали «скорую». 21 октября он скончался в больнице от полученных травм.