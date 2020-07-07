В соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 г. № 142, Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в 2020 году обеспечивается подготовка управленческих кадров, участвующих в реализации национальных и региональных проектов.

Центр дополнительного образования Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС стал пилотной площадкой для реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Проектное управление в решении задач национальных проектов: региональный аспект» в рамках апробации модели предоставления персональных образовательных сертификатов.

Слушателями программы стали 30 руководителей и заместителей руководителей организаций и учреждений социальной сферы по направлениям: здравоохранение, социальное развитие и спорт.

Руководителем Программы является советник проректора РАНХиГС Наталья Булычева, а экспертную и организационную поддержку осуществляют преподаватели Поволжского института управления имени П.А. Столыпина.

2 июля 2020 года состоялось торжественное открытие Программы в режиме видеоконференции, в котором приняли участие первый заместитель руководителя аппарата губернатора области – начальник управления кадровой политики и государственной службы Правительства Саратовской области Антон Пролеткин, проректор РАНХиГС, директор Института управления и регионального развития Дмитрий Буташин, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев.

Проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин отметил, что участие в Программе является серьезным вызовом и для организаторов, и для слушателей в контексте высокой сложности задач, поставленных национальным проектом «Демография».

Первый заместитель руководителя аппарата губернатора области – начальник управления кадровой политики и государственной службы Правительства Саратовской области Антон Пролеткин выразил благодарность представителям Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Поволжского института управления имени П.А. Столыпина за участие и организацию пилотного внедрения новой системы обучения, а также пожелал слушателям Программы успешного освоения новых знаний и их применения на практике в целях эффективной реализации национальных и региональных проектов.

— Мы реализуем все наши ресурсы и возможности для того, чтобы пилотный проект Программы действительно стал успешным, чтобы слушатели получили необходимые навыки и компетенции в рамках своего обучения. Технологии дистанционного образования уже давно и успешно применяются в Институте. Центр дополнительного образования Института имеет большой опыт в реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в дистанционном формате. Подобный опыт наверняка имеют и слушатели Программы, и эксперты. Поэтому у нас нет другого пути, как быть успешными, — отметил в своем выступлении директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев.

Заместитель директора ПИУ РАНХиГС Виктория Коротина выразила надежду, что дистанционный формат реализации Программы не станет препятствием для развития имеющихся и получения новых знаний и навыков в сфере проектного управления и решении задач национальных и региональных проектов.

После торжественного открытия программы состоялась панельная дискуссия на тему: «Национальный проект «Демография» и его связь с региональными проектами на территории Саратовской области». В качестве приглашенных экспертов присутствовали первый заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрей Абрашин, заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области – председатель комитета по занятости населения Наталья Михайлова, и.о. заместителя министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

В ходе дискуссии обсуждались вопросы участия профильных министерств в реализации национального проекта «Демография», а также проблемы межведомственного взаимодействия в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровье, питание и отказ от вредных привычек».