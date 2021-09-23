22 сентября Поволжским институтом управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС совместно с комитетом по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» была проведена конференция «Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников по обществознанию и экономике» для учителей по соответствующим предметам.

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам, в ней участвуют более 6 миллионов человек. В соревновании четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Главное преимущество олимпиады в том, что победители и призёры заключительного этапа получают льготы при поступлении на профильные факультеты вузов.

В ходе мероприятия были рассмотрены основные принципы и подходы к выполнению заданий муниципального этапа олимпиады, даны рекомендации по использованию методической литературы и учебников, а также представлен обзор полезных интернет-ресурсов при подготовке.

«Победители олимпиад – это всегда гордость для области, города, школы и в дальнейшем вуза, куда ребята будут поступать. Именно поэтому ПИУ РАНХиГС совместно с комитетом по образованию администрации МО «Город Саратов» организовал серию занятий не только с учителями, но и самими школьниками. Уже в конце октября начнутся первые занятия старшеклассников с преподавателями – авторами олимпиадных задач. Самые сложные и недоступные темы мы будем объяснять простым языком, доступным каждому. Верим, что такая подготовка существенно улучшит результаты ребят в этом году», – прокомментировала член регионального организационного комитета олимпиады по обществознанию и экономике, начальник отдела по работе с абитуриентами Института Марина Прохорова.