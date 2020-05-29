22 мая 2020 года на базе Поволжского института управления РАНХиГС стартовала первая программа профессионального развития руководителей школ по цифровой трансформации: «Введение в цифровую трансформацию образовательной организации».

Программа реализуется в рамках масштабного проекта «Цифровая трансформация школы», организованного Министерством просвещения Российской Федерации, Фондом новых форм развития образования и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Более 11 000 руководителей школ практически из всех субъектов Российской Федерации уже зарегистрировались на официальном сайте проекта http://dt.ranepa.ru. Более 50 спикеров и экспертов проекта — ведущие ученые, директора и педагоги школ, представители органов управления образованием, лидеры образовательных проектов, авторы образовательных практик — разработали для участников актуальные теоретические материалы и практические задания. Ключевым элементом станет проектирование цифровой трансформации школ участников и активные профессиональные коммуникации.

На базе Центра дополнительного образования Поволжского института управления имени П.А. Столыпина создан Региональный координационный центр для организации работ по реализации Программы для слушателей Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Республики Башкортостан и Республики Мордовия. К началу программы было привлечено более 2700 слушателей, которые уже зарегистрировались на платформе и приступили к обучению. Наибольшее количество участников было зафиксировано в Саратовской области, на программу заявилось 782 руководителя общеобразовательных учреждений.

Проект «Цифровая трансформация школы» входит в Перечень мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации и направлен на формирование условий для эффективного исполнения в субъектах России национального проекта «Образование», созданного по Указу Президента РФ Путина В.В. от 7 мая 2018 № 204, и Федерального проекта «Цифровая образовательная среда», утвержденного Правительством в октябре 2016 года. Проекты направлены на создание безопасной цифровой образовательной

среды для обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и на всех уровнях, а также подключение всех образовательных организаций к высокоскоростному интернету, внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс.

— Ключевыми направлениями развития национального образовательного пространства в условиях перехода к цифровой экономике являются: создание цифровой образовательной среды, пересмотр содержания образования, создание гибкой системы управления школой и персонализированным образовательным процессом, внедрение новых форм образовательных практик, методов и технологий, — считает заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк.

Проект включает в себя четыре логически связанные программы, три из которых будут проведены в заочном формате на платформе DT.ranepa.ru, а финальная пройдет очно в одиннадцати городах разных субъектов Российской Федерации.

Участие в программах для руководителей школ – бесплатно. Зарегистрироваться можно на любую программу, согласно графику проведения. По итогам успешного прохождения каждой программы выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца.