8 мая 2020 года завершился онлайн-курс «Управление проектами», разработанный и реализованный в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Формат видеоконференций позволил проводить трансляцию лекций более чем для сотни студентов и магистрантов, представителей региональных органов исполнительной власти и подведомственных организаций, бизнес-сообществ, из Республики Татарстан, Московской, Новосибирской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Пензенской и Ярославской областей. К участию в проекте присоединились студенты Рурского университета Бохума в Германии.

Онлайн-курс был направлен на формирование у слушателей целостного представления о состоянии, механизмах и основах методологии профессионального управления проектами, международных и национальных стандартах, об основных принципах их применения в деятельности проектно-ориентированных компаний. С позиций системного подхода были изучены основы управления проектами как ценностно-ориентированной методологии, позволяющей связать проекты и программы с целями и стратегиями компании.

Разработчик и спикер курса, доцент кафедры экономики и таможенного дела Поволжского института управления РАНХиГС Елена Константинова прокомментировала процесс реализации программы.

— Управление проектами» — одна из самых активно развивающихся систем менеджмента сегодня. Этот курс задумывался как возможность вовлечения как можно более широкой аудитории в создание проектов, которые позволят не только решать возникающие проблемы, но и выявлять и использовать возможности, которые появились в результате радикальной трансформации экономической и социальной сфер жизни.

Онлайн-курс был размещен на информационной платформе Агентства стратегических инициатив «Leader-ID». Платформа позволяет создавать собственную историю профессионального и личного развития, отображать развитие компетенций в различных сферах, делиться этой информацией с потенциальными партнерами и работодателями, развиваться лично и способствовать развитию окружающих людей. Это позволило нам вовлечь очень разностороннюю аудиторию в процесс обучения, что само по себе уже стало вызовом. Только на платформе «Leader-ID» на курс зарегистрировалось более 200 человек, — говорит она.

Слушатель программы Рустам Шигапов из казанского DAO EcosystemEvolution подчеркивает.

— Сегодня развитие бизнеса осуществляется через проекты. Ускорение инновационных процессов и усиление конкурентной борьбы определяют ужесточение требований к срокам разработки новых продуктов и выхода на новые рынки, результатам организационных трансформаций. Курс «Управление проектами» позволил систематизировать опыт и получить новые знания о реальных возможностях для достижения поставленных целей и реализации принятых стратегий в различных сферах, — рассказывает Шигапов.

— Я преподаю различные аспекты управления проектами с 2016 года. Курс, преподнесенный коллегами из Поволжского института управления, неожиданно удивил. Материал преподнесен в такой форме, что был понятен участникам, не имеющим знаний в сфере управления проектами, и интересен опытным участникам. Этому способствовало большое количество кейсов, яркие иллюстрации, интерактивный режим ведения вебинаров.

Для меня самым интересным был опыт участия в командной работе на платформе Trello. Хочется как можно скорее использовать полученные знания и в работе преподавателя, и в тех проектах, в создании и реализации которых я активно участвую.

Спасибо создателям курса и коллективу сотрудников Центра дополнительного профессионального образования за информационную и техническую поддержку в процессе обучения. Хочется рекомендовать этот курс всем, кто хочет быстро погрузиться и разобраться в сути вопросов управления проектами, — отметила слушатель программы, доцент базовой кафедры государственного и муниципального управления Нижегородского института управления РАНХиГС Наталия Мартынова.

— Сегодня почти каждый из нас является частью какого-либо проекта, выполняя различные роли: от инициатора или участника до руководителя. В этой связи компетенции управления проектами являются критически важными навыками, необходимыми к применению на ежедневной основе. Именно они позволяют достигать качественного результата, успешно справляться со сроками, стоимостью и объемами работ, эффективной работой в команде.

Вызывает глубокое уважение профессионализм спикеров курса, которые смогли адаптировать содержание курса к неоднородной по составу аудитории слушателей. Ведь среди слушателей были, как студенты различных курсов, так и люди, сами имеющие непосредственное отношение

к процессу преподавания на различных уровнях образования, администраторы и управленцы с уже имеющимся багажом соответствующих знаний и навыков, — подчеркнула студент факультета физики Рурского университета Бохума в Германии Ева Зильберман.

Организатор и спикер курса, заместитель директора Центра дополнительного профессионального образования Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Мария Жверанцева отметила.

— Мы получили огромное количество позитивных откликов от наших слушателей, которые подтверждают актуальность и необходимость развития проектной тематики в формате дистанционных курсов. Для участников нашего онлайн-проекта были анонсированы дополнительные профессиональные программы, реализуемые Центром дополнительного профессионального образования нашего Института: программа профессиональной переподготовки «Проектный менеджмент», а также программы повышения квалификации «Гибкие методы проектного управления», «Проектное мышление», — говорит Жверанцева.

По окончании обучения слушатели получили электронные сертификаты, подтверждающие прохождение курса «Управление проектами».