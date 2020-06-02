В Хвалынском районе на берегу реки найден труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Вчера, 1 апреля водитель ехал по трассе Хвалынск-Алексеевка свернул с трассы на обочину для того, чтобы отдохнуть с дороги и подъехал к берегу. Отдых ему испортил вид человеческого тела, который без признаков жизни лежал в воде. Очевидец вызвал полицию.

Сейчас проходит следственная проверка по данному факту, с помощью судебно-медицинских исследований будет установлена причина смерти мужчины. С этими данными будет проверена база без вести пропавших людей. По результатам всех действий будет принято решение.

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