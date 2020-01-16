В целях реализации нацпроект «Жилье и городская среда» в Саратовской области в текущем году будут благоустроены 101 общественная и 103 дворовых территории.

Министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев сообщил, что на ремонт в 2020 году выделено 747 миллионов рублей.

На них в областном центре предусмотрено преображение площади Кирова, бульвара на 2-й Садовой (от сквера Борцов революции 1905 года до улицы Серова), смотровых площадок у аэровокзала и в парке Победы. Также не останутся без внимания площадь перед «ДК-России» и скверы на Московском шоссе и в поселке Елшанка.

— В Энгельсе стартует третий этап реконструкции парка вооружения и военной техники «Патриот». Также благоустроят скверы в районе ВолжНИИГиМ и у ДК «Восход» в поселке Приволжский, территорию на пересечении улиц Нестерова и Колотилова, зеленую зону на пересечении улиц Маршала Василевского и Колотилова, — добавил Мигачев.

Напомним, что в 2019 году были благоустроены 75 общественных и 245 дворовых территорий в 42 районах области.