В понедельник, 22 ноября, спикер саратовской областной думы Александр Романов провел заседание Совета регпарламента. На нем принято решение о включении вопроса о депутате Сергее Курихине в повестку предстоящего заседания облдумы.

В сообщении сказано, что такая необходимость возникла в связи с поступлением в Совет Думы рекомендации комиссии Саратовской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами.

Сейчас обсуждается возможность лишения полномочий Курихина. После изучения данных его декларации, комиссия по доходам областного парламента сделала вывод о предоставлении депутатом заведомо ложных сведений.

Завтра, 24 ноября, состоится ближайшее заседание областной думы.