На борьбу с мышиной лихорадкой в Саратовской области выделено пять миллионов рублей. Такая сумма была озвучена на совещании по профилактике природно-очаговых инфекций в регионе.

По словам нашего корреспондента, в прошлом году было зарегистрировано более двух тысяч случаев заражения ГЛПС в регионе. С 1 январе известно уже 113 заболевших, 24 из которых в Саратове.

— Депутаты хотели бы разобраться в этом досконально, определить меры воздействия, чтоб не было как в 2019 году, — начала заседание Ольга Болякина, зампред Саратовской облдумы.

Первый замминистра природы и экологии Валерий Попов рассказал, что в мерах профилактики необходимо разместить информационный баннер на стенде в парке Кумысная поляна. На 31 октября прошлого года там провели дератизацию более двух тысяч гектаров территории.

Несмотря на все принимаемые меры, численность грызунов все равно сохраняется больше нормы. В этом году ведомства распорядились провести весенне-зимнюю дезинфекцию. На это выделено пять миллионов рублей. Специалист Роспотребнадзора Надежда Матвеева обратила внимание, что системные и регулярные мероприятия могут привести к положительным результатам.