На внеочередном заседании областной Думы первый зампред правительства региона Вадим Ойкин рассказал о поправках в бюджет на 2020-2021 годы. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.

Корректировки связаны с дотацией в 160,5 миллиона рублей и целевых средств в размере 675,5 миллиона рублей.

Из них 267,3 млн рублей потратят на улучшение материально-технической базы медицинских организаций, приобретение лекарств для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, оснащение медицинскими изделиями лабораторий медорганизаций, где проводится диагностика на коронавирус.

На переселение граждан из аварийного жилья потратят 568,7 миллиона рублей из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Дополнительно местным бюджетам будет направлено на эти цели 11,6 миллиона рублей из зарезервированных ранее в областном бюджете средств.

За счет сложившейся экономии перераспределены средства на приобретение жилья детям-сиротам в сумме 14,7 миллиона рублей, на завершение строительства и ввода в эксплуатацию приюта для животных в Заводском районе Саратова – 20,8 миллиона рублей.