В Саратове продолжается обильный снегопад.

Коммунальные службы работают над устранением последствий осадков, — информирует пресс-служба мэрии.

Сегодня, 12 января, задействованы на уборке снежных заносов 223 единицы специальной техники и 218 рабочих.

Администрация Саратова призывает жителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, не оставлять автомобили в непредназначенных для этого местах, чтобы они не мешали снегоуборочной технике.

Напоминаем, что по вопросам уборки снега можно обратиться в ЕДДС г. Саратова по телефонам в районах или в центральный пункт: 659-659.